На відновленій трасі Н-12 за програмою президента встановлять майданчик габаритно-вагового контролю, - ОДА
З метою збереження дорожнього покриття на трасі Н-12 Суми - Полтава буде встановлено майданчик для здійснення габаритно-вагового контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Сумської ОДА.
Так, майданчик буде облаштовано на ділянці км 71+000 - км 75+220 даної дороги.
"Через рух габаритно-вагового транспорту, який часто їде з перевантаженнями, навіть новозбудовані дороги будуть руйнуватися. Тому з цим необхідно негайно щось робити. Зокрема, на цій ділянці дороги побудувати стаціонарний майданчик", - зазначив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Зараз на ділянці в рамках програми президента "Велике будівництво" тривають роботи з капітального ремонту дороги біля мосту через р. Ворскла - одного з перших об’єктів "Великого будівництва", відкритого минулого року. На капітальний ремонт цієї ділянки автомобільної дороги Н-12 виділено 60 млн грн.
Як заявив начальник Служби автомобільних доріг у Сумській області Іван Романюк, цей об’єкт буде закінчено до середини вересня.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планується побудувати та відремонтувати 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.