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Відновлення відшкодування ПДВ дасть потужний імпульс для розвитку економіки, - експерт

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Субота 14 травня 2022 15:24
Відновлення відшкодування ПДВ дасть потужний імпульс для розвитку економіки, - експерт Фото: відновлення відшкодування ПДВ дасть потужний імпульс для розвитку економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Розблокування Верховною радою процедури відшкодування ПДВ - крок, який дозволить економіці України швидше відновитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Через зупинку відшкодування ПДВ з початку березня підприємства ГМК не мають доступу до 20% своїх оборотних коштів, що призводить до вимушеного скорочення закупівель сировини, матеріалів та послуг, необхідних для виробничого процесу. А від цього страждають тисячі їхніх підрядників та сотні тисяч зайнятих в ГМК та суміжних галузях працівників, зрештою втрати несе бюджет України", - пояснив Каленков.

За його словами, затверджений парламентом законопроект № 7360 дозволяє продовжити розпочаті ще до війни документальні перевірки податкової звітності, встановлює строки відшкодування ПДВ за період починаючи з лютого 2022, та передбачає інші коригування законодавства, необхідні для перезапуску відшкодування ПДВ експортерам.

"Сподіваюсь, президент якнайскоріше підпише прийняті законодавчі зміни, а Міністерство фінансів зі свого боку не зволікатиме із врегулюванням бюрократичних перепоні. Ухвалення цих рішень надасть потужного імпульсу відновленню виробництва та збільшенню валютних надходжень від експорту металопродукції, а отже і зміцненню потерпаючої від рашистської навали економіки України", - резюмував експерт.

Як відомо, відшкодування ПДВ експортерам було заблоковано у квітні цього року. Через це підприємства втратили доступ до 20% оборотних коштів і були змушені скорочувати обсяги виробництва.

Європейська бізнес асоціація, своєю чергою, закликала владу якомога швидше вирішити цю проблему.

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