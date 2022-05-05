ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відновлення Ірпеня: у процесі відродження міста беруть участь 120 проектантів

Новость на русском →
Ірпінь, Четвер 05 травня 2022 15:46
Відновлення Ірпеня: у процесі відродження міста беруть участь 120 проектантів Фото: голова Київської ОВА Олександр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: РБК-Україна

Українські архітектори візьмуть участь у відновленні Ірпеня від наслідків російської агресії. У процесі створення попереднього плану вже задіяно 120 проектантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську ОВА.

“Населені пункти Київщини дуже постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші будинки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми всі відновимо. Я не маю сумнівів у тому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу. Вірю, що зможемо побудувати нову Київщину, ще більш розвинену та процвітаючу. Дякуємо кожному, хто сьогодні приєднався до нашої команди відновлення області”, - наголосив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Також він зазначив, що всі проектанти, що прибули, будуть задіяні в плануванні нової стратегії розвитку міста.

“Дуже багато людей відгукнулося. Це говорить про те, що для кожного з нас важливо бути причетним до розвитку України. Вже сьогодні ви робите величезний внесок у відновлення Київської області, віддаючи свій час і частину енергії”, - зазначив керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що 28 березня українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників. Інфраструктура міста дуже постраждала через дії російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
инфраструктура Ирпень Війна Росії проти України
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня