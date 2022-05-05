Відновлення Ірпеня: у процесі відродження міста беруть участь 120 проектантів

“Населені пункти Київщини дуже постраждали від рук загарбників. Окупанти цілеспрямовано знищували наші будинки, лікарні, школи, культурні споруди. Але ми всі відновимо. Я не маю сумнівів у тому, коли я бачу, скільки людей відгукнулися на заклик про допомогу. Вірю, що зможемо побудувати нову Київщину, ще більш розвинену та процвітаючу. Дякуємо кожному, хто сьогодні приєднався до нашої команди відновлення області”, - наголосив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Також він зазначив, що всі проектанти, що прибули, будуть задіяні в плануванні нової стратегії розвитку міста.

“Дуже багато людей відгукнулося. Це говорить про те, що для кожного з нас важливо бути причетним до розвитку України. Вже сьогодні ви робите величезний внесок у відновлення Київської області, віддаючи свій час і частину енергії”, - зазначив керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.