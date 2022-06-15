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"Ворскла" дізналася суперника в кваліфікації Ліги конференцій

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Ньйон, Середа 15 червня 2022 14:29
"Ворскла" дізналася суперника в кваліфікації Ліги конференцій Фото: Полтавці отримали суперника в кваліфікації Ліги конференцій (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022/23, з якого в турнірі візьме старт полтавська "Ворскла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Представник УПЛ зустрінеться зі шведським АІКом. Матчі цієї стадії Ліги конференції заплановані на 21 і 28 липня.

Переможець пари "Ворскла" – АІК вийде до 3-го раунду кваліфікації. З нього в боротьбу за трофей вступить ще один український клуб – луганська "Зоря".

До єврокубкового протистояння полтавців готуватиме новий тренерський штаб. Попередній керманич "Ворскли" Юрій Максимов пішов із команди наприкінці травня. Новим коучем команди повинен стати Віктор Скрипник.

Торік "Ворскла" розпочала єврокубковий шлях на тій же стадії Ліги конференцій. Щоправда, пройти перший для себе етап не змогла, поступившись фінському КуПСу.

До слова, київське "Динамо" дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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