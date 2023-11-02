"Ворскла" с разгромом в столице стала последним полуфиналистом Кубка Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Кубок Украины, 1/4 финала

"Оболонь" – "Ворскла" – 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

В дебюте более активными были полтавчане. Это, однако, не помешало "пивоварам" первыми создать момент, когда Суханов в зоне слева от ворот решил закрутить в дальний угол – рядом со штангой. Команда же Виктора Скрипника превратила в гол фактически первую острую возможность.

Повела в счете "Ворскла" на 27-й минуте. Скляр заметил рывок Степанюка и своевременной передачей организовал шанс для партнера. А тот пробил в касание и заставил капитулировать Федоривского.

Гол позволил полтавчанам заирать свободнее. Это увеличило количество моментов. Нестеренко попал в перекладину, с ударом Кане справился вратарь, а затем он накрыл еще один выстрел Степанюка. Но на 44-й минуте бессильным оказался и кипер – Кане без сопротивления метко пробил с линии штрафной.

Возобновить интригу "Оболонь" могла в начале второй половины. Суханов выскочил один на один с Исенко, но перебросил мяч не только через голкипера, но и через ворота. Да и развития этот эпизод не получил. Зато "Ворскла" забила третий раз на 69-й минуте. Полтавчане поймали киевлян в контратаке, а Бацула прошел слева и уложил в дальний угол – 0:3.

Третий гол фактически превратил финальные 20+ минут в формальность. "Ворскла" стала последним полуфиналистом турнира, присоединившись к "Шахтеру", "Черноморцу" и "Полесью". Матчи 1/2 финала сыграют весной.