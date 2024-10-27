"Ворскла" во втором дебюте Максимова расписала ничью с "Вересом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голы: Мрвальевич, 28 (пенальти), Гайдучик, 86 – Ковталюк, 68, Корниенко, 78

Удаление: Пердута, 87 ("Ворскла", прямая красная карточка)

Хозяева завладели инициативой с первых минут. Первый момент ровенчане создали на 3-й минуте – Шарай после заброса на левый фланг в касание пробил мимо ближней штанги. Впоследствии Клец размял Исенко ударом со штрафного. В ответ Челядин выстрелом из-за пределов штрафной заставил поработать Когута.

Впоследствии эпицентр событий переместился в центр поля. Тем более неожиданным стал гол "Вереса". Это Шарай попал в руку Хрипчука, а рефери Причина после просмотра VAR назначила одиннадцатиметровый. К отметке подошел Мрвальевич и пробил точно в угол.

Полтавчане пришли в себя уже после перерыва. Вот Ковталюк с отскока отправил мяч выше ворот. Впоследствии Ндукве лишь немного не докрутил в угол с дистанции. Ровенчане ответили дальним ударом Луана мимо ворот. А на 68-й минуте "Ворскла" отыгралась – Бацула подал с левого фланга, а Ковталюк головой пробил Когута.

Гол придал подопечным Юрия Максимова уверенность. Полтавчане продолжили атаковать, а особенно стремились развить успех гостей Степанюк, Корниенко и Ндукве. В конце концов, дуэт последних и приложился ко второму забитому мячу. Шевченко перед штрафным сбил Ндукве, а Корниенко искусно уложил со стандарта в угол!

Пропущенный мяч заставил "Верес" проснуться. Сыграл и джокер команды Олега Шандрука. Кучеров через несколько минут после появления на поле выполнил навес с левого фланга, а Гайдучик головой отправил мяч в ближний угол ворот "Ворсклы" – 2:2.

Финальные минуты превратились в настоящую драму. Полтавчане остались в меньшинстве после грубого фола Пердуты против Дахновского. Исенко спас гостей после коварного удара Шарая со штрафного. Но изменить цифры на табло еще раз ни одной из команд не удалось.

"Верес" и "Ворскла" остались соседями над опасной зоной УПЛ. Ровенчане набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Вместо этого полтавчане имеют в актив на пункт меньше и остались на 12-й позиции в элитном дивизионе.