Вратарь "Каролины" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

24-летний россиянин приложился к победе над "Флоридой" с футбольным счетом (1:0). Единственной шайбой в составе "Харрикейнз" отличился Ахо за 19 секунд до финальной сирены.

Кочетков парировал 44 броска хоккеистов "Пантерз". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут стал третьим в нынешнем сезоне (29 матчей). Коэффициент надежности Кочеткова вырос до 2.37 пункта.

Сезон 2023/24 стал для российского вратаря третьим под эгидой НХЛ. Также он защищал цвета "Чикаго" и "Сиракьюз" в АХЛ. В предыдущей кампании Кочетков дошел с командой до финала конференции, где "Каролина" уступила именно "Флориде".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич и его одноклубник-вратарь Джордан Биннингтон. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Айлендерс" (4:0). Второй же парировал 38 бросков и завершил матч шатаутом.

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