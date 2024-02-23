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Вратарь "Каролины" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ралли, Пятница 23 февраля 2024 11:33
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Вратарь "Каролины" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Петр Кочетков обеспечил "Харрикейнз" сухую победу (facebook.com/Hurricanes)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил голкипера "Каролины Харрикейнз" Петра Кочеткова первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

24-летний россиянин приложился к победе над "Флоридой" с футбольным счетом (1:0). Единственной шайбой в составе "Харрикейнз" отличился Ахо за 19 секунд до финальной сирены.

Кочетков парировал 44 броска хоккеистов "Пантерз". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут стал третьим в нынешнем сезоне (29 матчей). Коэффициент надежности Кочеткова вырос до 2.37 пункта.

Сезон 2023/24 стал для российского вратаря третьим под эгидой НХЛ. Также он защищал цвета "Чикаго" и "Сиракьюз" в АХЛ. В предыдущей кампании Кочетков дошел с командой до финала конференции, где "Каролина" уступила именно "Флориде".

В топ-тройку звезд также попали форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич и его одноклубник-вратарь Джордан Биннингтон. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Айлендерс" (4:0). Второй же парировал 38 бросков и завершил матч шатаутом.

Все результаты вечера в НХЛ:

Вратарь &quot;Каролины&quot; с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне форвард "Торонто" Мэттьюз возглавил тройку звезд с дублем против "Аризоны".

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