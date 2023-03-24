Враг выдыхается. В ВСУ рассказали о ситуации на Донецком направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"В районе Авдеевки не так чтобы очень горячо. Враг продолжает атаковать Авдеевку и пытается взять ее в кольцо. Также бои идут в направлении Марьинки", - заявил Дмитрашковский.

По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, за прошедшие сутки враг 31 раз атаковал на Донецком направлении, среди которых 15 попыток пришлись на Авдеевское направление. Потерь территорий не произошло.

"Если брать неделю-две назад, то были дни, когда враг атаковал по 95 раз на направлении. Поэтому можно сказать, что враг также выдыхается. На прошлой неделе враг уже включал резервы. Это было подразделение 98 бригады и две танковые роты", - добавил Дмитрашковский.

Дмитрашковский отметил, что сейчас можно смело сказать о том, что россияне исчерпали основные силы и понесли большие потери личного состава и техники.

"Только за минувшие сутки враг потерял более 3 рот личного состава убитыми и ранеными", - отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.