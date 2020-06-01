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Питання відставки не стоїть: у Раді поки не будуть обговорювати звільнення Авакова

Новини » Політика     01.06.2020 - 19:32
Питання відставки не стоїть: у Раді поки не будуть обговорювати звільнення Авакова
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше фракції заявили про бажання заслухати Авакова щодо ситуації в Кагарлику та Броварах

У Верховній раді поки не будуть обговорювати питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сьогодні парламентарії хотіли його заслухати у зв'язку з ситуацією в Кагарлику та Броварах.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, на сьогоднішньому засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності, присвяченому ситуації в Кагарлику та Броварах, не обговорювали питання відставки Авакова.

"На засіданні фракції "Слуги народу" також не будуть обговорювати відставку", - додала Верещук.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні всі фракції парламенту заявили про бажання заслухати главу МВС щодо ситуації в Кагарлику та Броварах.

Нагадаємо, у Броварах сталася перестрілка між перевізниками на території житлових багатоповерхових будинків.

Станом на ранок понеділка вже 20 учасників стрільби взяли під варту.

У Кагарлику силовики катували та ґвалтували місцеву жительку Нелю Вербицьку прямо у відділенні поліції.

Попри це, сьогодні на засіданні правоохоронного комітету не було Авакова. Комітет заслухав його заступника Антона Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України отставкаАрсен Аваков
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