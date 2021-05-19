У Волинській області затримали продавця підроблених COVID-тестів

Правоохоронці затримали жителя Волинської області за виготовлення та продаж підроблених довідок про негативні ПЛР-тести . Його клієнтами були приїжджають з-за кордону, щоб не проходити обов'язкову самоізоляцію.

У ході слідства було встановлено, що чоловік організував виготовлення та збут підроблених довідок про негативні ПЛР-тести. Він продавав їх приїжджаючим з-за кордону для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції.

В ході обшуку у нього вдома в Нововолинську вилучено 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тесту та інші речові докази протиправної діяльності. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 358 КК України.