У Волинській області затримали продавця підроблених COVID-тестів
Правоохоронці затримали жителя Волинської області за виготовлення та продаж підроблених довідок про негативні ПЛР-тести. Його клієнтами були приїжджають з-за кордону, щоб не проходити обов'язкову самоізоляцію.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
У ході слідства було встановлено, що чоловік організував виготовлення та збут підроблених довідок про негативні ПЛР-тести. Він продавав їх приїжджаючим з-за кордону для ухилення від обов'язкової 14-денної самоізоляції.
В ході обшуку у нього вдома в Нововолинську вилучено 18 бланків довідок про негативний результат ПЛР-тесту та інші речові докази протиправної діяльності. Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 358 КК України.
Нагадаємо, наприкінці квітня СБУ виявила підробку тестів на коронавірус. В ході слідства з'ясувалося, що зловмисники "працювали" з приватними лабораторіями і "якісно" підробляли результати тестів.
Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.
РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, використовували схему "друг просить у борг".