На Волині укладено більше 70 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Ілюстративне фото (УНІАН)

З 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою

На Волині укладено більше 70 договорів на обслуговування внутрішньо будинкових мереж. Про це повідомляє прес-служба АТ "Волиньгаз".

"На сьогодні АТ "Волиньгаз" підписало 18,6 тис. актів балансової належності по приватних будинках (20%) та уклало 41 договір на технічне обслуговування (в Луцькому районі -33, Горохівському районі - 8), а також 145 актів балансової належності на багатоквартирні будинки (5%) та 31 договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж (в Луцькому районі -11 і Ківерцівському районі – 20)", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку. Відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ або керуючих. Це передбачено низкою законодавчих і нормативно-правових актів: Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018 р. і №190 від 27 липня 2018 р., Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

"Починаючи з минулого року ми неодноразово зверталися до споживачів газу, керуючим, органам місцевого самоврядування з роз'ясненнями про необхідність підписання актів і договорів, як того вимагає чинне законодавство. Низький рівень укладання договорів свідчить про те, що багато балансоутримувачів намагаються піти від відповідальності за стан мереж у будинку. І тим самим продовжують нехтувати власною безпекою і безпекою своїх мешканців", - розповідає директор технічний АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

За словами прес-служби, до послуг із технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем входять обслуговування відключаючих пристроїв, перевірка щільності з'єднань, випробування на щільність мереж, технічний огляд ввідного газопроводу, діагностика справності газових приладів і обладнання тощо.

У компанії нагадують, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану. А це, в свою чергу, може привести до непередбачених аварійних ситуацій і навіть нещасних випадків. Тому "Волиньгаз" наполегливо рекомендує споживачам газу Волинської області якомога швидше врегулювати питання щодо укладення договорів, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно та безаварійно.