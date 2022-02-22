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На Волині розпочали ремонт автошляху М-07 неподалік КПП "Ягодин"

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 16:02
На Волині розпочали ремонт автошляху М-07 неподалік КПП "Ягодин" Фото: на Волині "Велике будівництво" розпочало ремонт автодороги М-07 неподалік КПП "Ягодин"
Автор: Наталія Гурковська

На дорозі міжнародного значення М-07 "Київ - Ковель - Ягодин" розпочався новий будівельній сезон. Зокрема, рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт 10-кілометрової ділянки на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Волинській області.

Наразі дорожники працюють неподалік українсько-польського кордону, а саме поблизу села Римачі й рухаються у напрямку Любомля. На відрізку фрезерують зношене дорожнє покриття лівого проїзду та проводять земляні роботи.

"На ділянці, що ремонтується, рух транспорту з КПП “Ягодин” в сторону Любомля здійснюється лише однією смугою, тож водіям варто бути обачними та уважно стежити за дорожніми знаками", - йдеться у повідомленні Служби.

Міжнародна траса М-07 "Київ - Ковель - Ягодин" є однією з найважливіших транспортних артерій Волинської області. Вона сполучається з коридором "Балтійське море - Чорне море" та входить до складу польської автомагістралі Е373. Дорога також забезпечує рух транзитного транспорту до міжнародного пункту пропуску "Ягодин - “Дорогуськ".

"Найбільший трафік автошляхом М-07 у межах Волині спостерігається на ділянці "Ковель - Ягодин", саме її активно розбудовуємо, доводячи до параметрів І категорії", - додають в Службі.

Раніше в рамках президентської програми на трасі завершили реконструкцію двох об’єктів-довгобудів загальною протяжністю 7,5 км (ділянки км 447 - км 451 та км 478 - км 482).

Цього року планується також провести реконструкцію 7 км автошляху М-07 між населеними пунктами Руда і Хворостів та відновити понад 18 км “варшавки” на ділянці "Любомль - Ягодин". Паралельно готують проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію ще 17 км на відтинку "Старі Кошари - Руда".

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво” Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми цього року планують оновити 5,5 тис. км державних доріг та 1,4 тис. місцевих, а також близько 300 штучних споруд.

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