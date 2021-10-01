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"Волиньгаз" завершує підготовку мереж і обладнання до опалювального сезону

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Волинська область, П'ятниця 01 жовтня 2021 19:02
"Волиньгаз" завершує підготовку мереж і обладнання до опалювального сезону Ремонт газового обладнання (прес-служба "Волиньгазу")
Автор: Марія Тарариєва

Для безперебійної доставки газу в осінньо-зимовий період газовики АТ "Волиньгаз" провели модернізацію та редизайн мереж, заміну та ремонт газового обладнання. Роботи проведені в усіх районах Волинської області.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

Спеціалісти здійснили приладове обстеження 5, 922 тисяч км газових мереж і обладнання на них, капітальний ремонт 40 засувок, реконструкцію 20 газорегуляторних пункти, замінили 47 застарілих шафових регуляторних пунктів газу на нові, модернізували й реконструювали 0,914 км газопроводів, здійснили капітальний ремонт 20 анодних заземлень та 11 станцій катодного захисту.

"Обсяг робіт щороку зростає через поступове зношення мереж, а під час найскладніших випадків є необхідність припиняти розподіл газу, - зазначає головний інженер АТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський. – Ми вдячні клієнтам, які ставляться з розумінням до проведення ремонтних робіт, адже це запорука безперебійного та безаварійного розподілу газу до домоволодінь, що особливо важливо в опалювальний період".

Загалом, у 2021 році інвестиції в газорозподільні мережі Волині перевищать 15,5 млн гривень. Як зазначають у АТ "Волиньгаз", Інвестиційна програма 2021 року відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії, а заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області.

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