ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Волиньгаз Збут" на 35% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

Новини » Енергетика    19.04.2019 - 16:31
"Волиньгаз Збут" на 35% зменшив ціну газу для комерційних споживачів
Ілюстративне фото (УНИАН)

Протягом 2018 року до бізнес-клієнтів компанії долучилось майже 70 підприємств і організацій

ТОВ "Волиньгаз Збут" зменшив ціну природного газу для  комерційних споживачів на 35%.  Завдяки зменшенню ціни понад 1500 тис. бізнес-клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" отримали  можливість заощадити  витрати  на енергоносії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У жовтні 2018 року вартість природного газу для комерційних споживачів становила понад 14 тис. гривень за 1 тис. куб. м (без врахування  транспортних послуг та ПДВ). У квітні цього року ціна газу для бюджетних установ, підприємств, організацій менше 9 тис. гривень за 1 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, крім конкурентоспроможної ціни ТОВ "Волиньгаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

"Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні залишались без газу з вини постачальника", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук.

Також зазначається, що протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" долучилось майже 70 підприємств і організацій Волинської області. Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання  природного газу юридичним особам  здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником  і споживачем. У свою чергу, ціну на газ для потреб побутових споживачів визначає та затверджує  Кабінет Міністрів України.

У 2018 році збиток "Запоріжгазу" збільшився більш ніж на 100 млн гривень
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України газВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся