"Волиньгаз": газовикам потрібно підвищити зарплату

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Компанія продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб "газовики мали достойну оплату праці"

Новий тариф на доставку газу дозволить АТ "Волиньгаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 15%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловому секторі області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Упродовж останніх років середня заробітна плата АТ "Волиньгаз", передбачена в тарифі, становила 5981 гривень на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці. АТ "Волиньгаз" знайшло можливість у 2019 році виплачувати працівникам 7 909,66 гривень на місяць. Це стало можливим завдяки спрямуванню ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. Цінуючи своїх працівників, АТ "Волиньгаз" вирішило підвищити заробітні плати співробітникам. При цьому всі вони накопичували борги перед своїми постачальниками. Таким чином, газорозподільні підприємства продемонстрували, що власні співробітники - це головний пріоритет", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що збільшений тариф на розподіл дозволить в цьому році переглянути заробітні плати в бік підвищення. З січня на АТ "Волиньгаз" середня зарплата становитиме 9 689,06 гривень на місяць. Але, за словами прес-служби, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати та утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ "Волиньгаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить начальник управління з персоналу АТ "Волиньгаз" Андрій Сироватський. - Тому ми будемо наполягати на тому, щоб заробітні плати наших працівників були не меншими за середню заробітну плату в промисловості нашої області".

За словами прес-служби, разом із тим, АТ "Волиньгаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників.

"Під брендом РГК уже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там здійснюється навчання та розвиток лінійного персоналу. Так само продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств. АТ "Волиньгаз" продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. Зараз штат компанії укомплектований на 80%. Компанія не в змозі заповнити низку позицій, через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів становить 15% на рік, при нормі в 8-10 % для промислового сектору", - йдеться у повідомленні.