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Volvo представит сразу 10 новых авто за полтора года: подробности

Пятница 20 сентября 2024 15:28
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Volvo представит сразу 10 новых авто за полтора года: подробности Фото: Volvo представит сразу 10 новых авто за полтора года (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo пообещала показать 10 новинок к 2026 году. Это будут как рестайлинговые версии уже представленных на рынке моделей, так и новые, включая полностью электрический седан ES90. Кроме того, анонсированы гибриды с увеличенным запасом хода и модели на обновленной платформе SPA3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Все десять упомянутых новинок запустят до 2026 года, а некоторые Volvo планирует продавать в США. Так, например, на американском заводе уже начато производство электрического внедорожника EX90. Затем появится "младшая" модель EX60, которая заменит собой XC60 и бросит вызов Tesla Model Y. Об EX60 известно, что в его основу ляжет модернизированный вариант архитектуры SPA3 и получит высокоэффективные электродвигатели.

Готовится также обновление электрического кроссовера EX40, а нишу электрического кроссовера начального уровня займет EX30. Поставки последнего должны были начаться этим летом, но запуск был отложен на 2025 год. Наконец, к производству готовится универсал EV60 Cross Country, а вслед за этим состоится премьера нового седана ES90, тизерами которого Volvo поделилась в начале сентября.

В линейке гибридов будет также пополнение: запланирован запуск нескольких гибридных автомобилей на платформе SPA1 с увеличенным запасом хода. По словам директора по продуктам и стратегии Volvo Эрика Северинсона, на чистом электричестве такие гибриды смогут проехать больше, чем XC90.

Ранее в Volvo заявили, что на фоне медленного развития зарядной инфраструктуры и отмены государственных стимулов на некоторых рынках, компания пересмотрела стратегию электрификации, предусматривающую полный отказ от ДВС до 2030 года. Указывается, что двигатели внутреннего сгорания останутся в строю, хотя и в составе гибридных силовых установок.

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