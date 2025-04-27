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Уолтц раскрыл, стоит ли Украине ждать минеральную сделку после эмоций Трампа

Воскресенье 27 апреля 2025 20:21
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Уолтц раскрыл, стоит ли Украине ждать минеральную сделку после эмоций Трампа Фото: Майк Уолтц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На днях президент США Дональд Трамп обвинил Украину, что Киев якобы задерживает подписание сделки по полезным ископаемым. В то же время советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц считает, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.

В ходе интервью ведущая Fox News спросила Уолтца, состоится ли сделка редкоземельным минералам Украины, на что он дал позитивный ответ. Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен решительно в данном вопросе.

"Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные. Об этом в первую очередь думают и министр Бессент, и президент. Это будет сделано. Президент полон решимости сделать это", - заявил Уолтц.

Трамп требует подписание сделки

Напомним, в пятницу 20 апреля Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать соглашение по редкоземельным металлам. По его словам, опоздание по подписанию сделки составляет уже несколько недель.

"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Опоздание составляет не менее трех недель. Остается надеяться, что он будет подписан немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Редкоземельные металлы в Украине Майк Волтц
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