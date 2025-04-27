Уолтц раскрыл, стоит ли Украине ждать минеральную сделку после эмоций Трампа

На днях президент США Дональд Трамп обвинил Украину, что Киев якобы задерживает подписание сделки по полезным ископаемым. В то же время советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц считает, что соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.

В ходе интервью ведущая Fox News спросила Уолтца, состоится ли сделка редкоземельным минералам Украины, на что он дал позитивный ответ. Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен решительно в данном вопросе. "Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные. Об этом в первую очередь думают и министр Бессент, и президент. Это будет сделано. Президент полон решимости сделать это", - заявил Уолтц.