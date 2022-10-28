Волонтеры передают в госпитали и больницы 20 тонн медицинских средств, - Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" отправил на передовую уже более 650 бандерпечей и в ближайшее время передаст военным и гражданским заведениям 20 тонн медицинских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook .

"Более 650 бандерпечей, на которые мы собрали средства во время акции "Тепло на фронт", уже доехали на передовую и согревают наших воинов. Остальные передаем военным по мере готовности вместе с другими необходимыми вещами. Вместе с проектом "Doc 4 Ukraine" получили гуманитарную помощь от громады Франции - 20 тонн лекарств, хирургических инструментов и других товаров медицинского назначения. После сортировки медикаменты будут переданы в военные госпитали и больницы", - заявил Палатный.

Он также сообщил о работе региональных команд волонтерского штаба по оказанию помощи военным и гражданским.

"Винницкая команда передала 4-й отдельной танковой бригаде рюкзаки для медиков, газовые баллоны, медикаменты и продукты питания. А хмельницкая команда передала термоодеяла и другие средства обогрева ребятам из подразделения ССО. Львовская команда наладила производство термоаккумуляторов для военных, а черниговская команда производит сухофрукты и парафиновые свечи для фронта. В Полтаве во время благотворительного аукциона собрали 2,8 млн грн на нужды ВСУ", - сообщил Палатный.

Также, по его словам, волонтеры передали военным автомобили, а медицинскому отделению центра ССО - аппарат УЗИ. Кроме того, волонтеры оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны.

"Винницкие волонтеры в Центре беженцев на пр. Юности предоставили убежище, вещи и продукты питания уже более 7000 семей. Во многих регионах "Украинская команда" организует для гражданских тренинги по домедицинской подготовке. Полтавская команда передала продуктовые наборы переселенцам и жителям деоккупированных территорий, а команда Киевской области передала пострадавшим жителям Гостомельской громады и переселенцам теплую одежду и обувь", - добавил Палатный.