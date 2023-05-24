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Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi

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Среда 24 мая 2023 13:31
Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Фото: волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали внедорожник Mitsubishi Pajero бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Уже сегодня этот внедорожник поедет на передовую выполнять боевые задачи. Уверен: он не подведет. И сохранит жизнь нашим героям, защищающим Украину на одном из самых горячих направлений", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры также отметили, что этот внедорожник известен тем, что легко преодолевает любое бездорожье.

Ранее "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев очень дефицитная в Украине резина для американских внедорожников Hummer.

Также волонтеры привозили на передовые позиции 72-й бригады и 242-го батальона терробороны Киева разведывательные БПЛА с приборами ночного видения и системы Starlink.

Сейчас идет большой сбор "Украинской команды" на дроны-камикадзе , которые волонтеры передают на передовую вместе с "взрывными пожеланиями" оккупантам от украинцев, которые донатили на эти беспилотники.

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