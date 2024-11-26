Во "Владимир-Волынской птицефабрике" отреагировали на обвинения в искусственном банкротстве

В руководстве "Владимир-Волынской птицефабрики" заявили, что Алексей Коваленко никогда не являлся владельцем или совладельцем группы компаний. Его единственный статус в предприятии – наемный менеджер, работавший по контракту до марта 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что он также никогда не владел долей в 34% в группе компаний "Владимир-Волынская птицефабрика", о чем свидетельствуют открытые данные государственных реестров и уставные документы. В настоящее время Алексей Коваленко не имеет никакого отношения к группе компаний.

Владельцами группы компаний "Владимир-Волынская птицефабрика" являются Дмитрий Добкин и члены его семьи, которые продолжают, несмотря на войну, инвестировать в развитие и модернизацию предприятия. В настоящее время уже инвестировано более 1,6 млрд грн.

По данным компании, на начало 2021 года Коваленко задолжал ООО "Луцкая аграрная компания" 25,2 млн грн, которые одолжили на собственные проекты у компании по письменному договору в 2017 году. В конце 2020 года истек срок действия договора займа, а Коваленко Алексей отказался добровольно возвращать полученные деньги предприятию. Поэтому суды, включая Верховный суд постановили решение о взыскании данного долга.

В 2023 году Алексей Коваленко вместе со своими адвокатами разработал схему, как из-за процедуры банкротства избежать погашения и добиться списания всех своих долгов.

С этой целью он создал себе искусственного кредитора на 30 млн грн., который по замыслу Коваленко должен был обеспечить списание долгов, переоформление имущества и другие действия в пользу Коваленко в рамках банкротства. Но суды, в том числе Верховный суд, в октябре 2024 признали данные действия Коваленко незаконными и отменили фиктивный долг.