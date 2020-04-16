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Volkswagen заявив про відновлення виробництва

Новини » Економіка     16.04.2020 - 04:44
Volkswagen заявив про відновлення виробництва
Фото: логотип Volkswagen (Volkswagen)

Вже 20 квітня запрацює завод у Німеччині та Словаччині

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив, що вже скоро відновить виробництво машин після паузи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, вже 20 квітня відкриється завод в Цвіккау, на якому зараз тривають підготовчі роботи до випуску електромобілів ID3. Це буде перша спроба концерну з виробництва електрокарів. Їх випуск на цьому заводі планували почати у листопаді 2020 року і до 2022 року виготовити 22 одиниць.

Трохи пізніше, 27 квітня, відкриються заводи у Вольфсбурзі, Емден і Ганновері.

За межами Німеччини першим відновить роботу завод у Словаччині - 20 квітня автовиробництво стартує в Братиславі. Пізніше, 27 квітня, відновляться роботи на заводах в Росії, Португалії, Іспанії та США.

Вже протягом травня виробництво буде поновлюватися в ПАР, Аргентині, Бразилії та Мексиці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво. Це французька автомобілебудівна PSA Group, яка випускає машини під брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall і Opel,

У цьому списку також опинилися такі компанії як: Fiat Chrysler, Renault SA, іспанська SEAT, італійська VW, на заводах якої виробляються Lamborghini і Bugatti.

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