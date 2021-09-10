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Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря

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П'ятниця 10 вересня 2021 08:30
Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря Фото: Перетворений на кухню Volkswagen Transporter (vwpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

На базі Volkswagen Transporter створили кухню на колесах, яка годуватиме велокоманду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

Британське відділення Volkswagen спільно з компанією CJL Leisure Vehicles створив унікальний мікроавтобус Transporter T6.1 для Алана Мерчісона, шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.

Цей шеф-кухар, який має за плечима 25-річну гастрономічну кар'єру, також відомий тим, що активно підтримує жіночу велосипедну команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour з Великобританії.

Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаряTransporter оснащений інвертором на 3000 Вт і двома батареями AGM, підключеними до сонячної панелі на 350 Вт для живлення кухні. У кузові фургона розмістилися холодильник на 40 літрів, раковина і розкладна газова плита, а також кавоварка La Marzocco Linea Mini і кавомолка.

Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаряМерчісон більше 25 років займається кулінарним мистецтвом, створює і управляє ресторанами, відзначеними зірками Мішлен. Тим не менш, пристрасний шанувальник велоспорту, він також працював з British Cycling і є талановитим велосипедистом-любителем, тому в багажнику Transporter встановлено кріплення для велосипедів.

Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаряУ машині також знайшлося місце для виносного душу, а екстер'єр автомобіля оформлений в кольорах велосипедної команди. Відомо, що технічна частина Volkswagen Transporter залишилася стандартною. Машина оснащена 2,0-літровим турбодизелем, який з'єднаний з автоматичною трансмісією.

Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря

Нагадаємо, Cupra представила електричний позашляховик Tavascan. Концепт Tavascan живиться від встановленої ззаду тягової батареї ємністю 54 кВт•год.

Також повідомлялося, що Skoda анонсувала новий електричний кросовер. Enyaq Соире iV 80, зможе проїжджати на одному заряді батареї до 535 км.

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