Кава-машина: Volkswagen Transporter перетворили на кухню преміум-класу для мішленівського шеф-кухаря
На базі Volkswagen Transporter створили кухню на колесах, яка годуватиме велокоманду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.
Британське відділення Volkswagen спільно з компанією CJL Leisure Vehicles створив унікальний мікроавтобус Transporter T6.1 для Алана Мерчісона, шеф-кухаря, удостоєного зірки Мішлен.
Цей шеф-кухар, який має за плечима 25-річну гастрономічну кар'єру, також відомий тим, що активно підтримує жіночу велосипедну команду Canyon / SRAM UCI Women's World Tour з Великобританії.
Transporter оснащений інвертором на 3000 Вт і двома батареями AGM, підключеними до сонячної панелі на 350 Вт для живлення кухні. У кузові фургона розмістилися холодильник на 40 літрів, раковина і розкладна газова плита, а також кавоварка La Marzocco Linea Mini і кавомолка.
Мерчісон більше 25 років займається кулінарним мистецтвом, створює і управляє ресторанами, відзначеними зірками Мішлен. Тим не менш, пристрасний шанувальник велоспорту, він також працював з British Cycling і є талановитим велосипедистом-любителем, тому в багажнику Transporter встановлено кріплення для велосипедів.
У машині також знайшлося місце для виносного душу, а екстер'єр автомобіля оформлений в кольорах велосипедної команди. Відомо, що технічна частина Volkswagen Transporter залишилася стандартною. Машина оснащена 2,0-літровим турбодизелем, який з'єднаний з автоматичною трансмісією.
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