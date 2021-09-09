Cupra представила електричний позашляховик Tavascan з рамою з лляного волокна
Електричний позашляховик Cupra Tavascan Extreme E випробують у спеціальній гоночній серії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Cupra.
Концепт Cupra Tavascan Extreme E був представлений на Мюнхенському автосалоні. Електричний позашляховик є продуктом співпраці іспанського бренду з тюнінг-ательє ABT Sportsline. У найближчому майбутньому новинка дебютує в експериментальній гоночній серії по бездоріжжю Extreme E.
Tavascan демонструє екологічно безпечні виробничі процеси, а інженери використовують в його конструкції натуральні матеріали. Замість вуглецевого волокна, яке зазвичай використовується в легких гоночних автомобілях, в конструкції Extreme E застосовано лляне волокно.
У Cupra заявляють, що цюю технологію можна легко адаптувати до серійних автомобілів без будь-яких компромісів.
Концепція також має кілька елементів, надрукованих на 3D-принтері, включаючи раму автомобіля. При використанні 3D-друку час виконання замовлення для виробника запасних частин різко скорочується.
Ще одна перевага полягає в тому, що компоненти можна швидко модифікувати без необхідності використання громіздких і дорогих інструментів.
Концепт Tavascan живиться від встановленої ззаду тягової батареї ємністю 54 кВт•год.електричному позашляховику під силу розігнатися від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди. Про потужність і максимальний крутний момент електродвигунів не повідомляється.
Сам концепт-кар не тільки демонструє нам можливості електромобілів на серйозному бездоріжжі, але і показує яким може бути серійний кросовер Tavascan, виробництво якого заплановано на 2024 рік.
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