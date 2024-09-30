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Volkswagen начал продажи нового Passat: названы цены на флагманский седан

Понедельник 30 сентября 2024 15:25
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Volkswagen начал продажи нового Passat: названы цены на флагманский седан Фото: Volkswagen приступил к продаже нового Passat (vw.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen начала продажи нового поколения Passat в кузове седан. Мировая модель с заводским индексом B9 доступна только в кузове универсал, но седан будет продолжен для рынка Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.

Новый Volkswagen Passat с приставкой Pro уже выпускается на мощностях совместного предприятия SAIC-VW. Седан с 2,0-литровым бензиновым турбомотором стоит от 27 до 32 тысяч долларов, но со временем будут предложены и более доступные варианты.

Премьера Volkswagen Passat Pro состоялась месяц назад на автосалоне Чэнду, теперь дилеры немецкой марки открыли прием заказов. Правда, пока предлагается только топовый мотор. У такого седана двигатель развивает 220 лошадиных сил и 350 Нм, сочетающийся с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Volkswagen начал продажи нового Passat: названы цены на флагманский седан

Интересно, что технически идентичный Volkswagen Magotan 380TSI совместного предприятия FAW-Volkswagen несколько дороже – от 30 до 35 тысяч долларов.

Китайские потребители могут купить Passat Pro с двумя вариантами дизайна: опциональный спорт-пакет, который означает другие бамперы, пятиспицевые диски и заводской "антихром". Салон в любом случае рассчитан на пять, среди опций – трехэкранная передняя панель, проекционный дисплей, кресла с электрорегулировкой, 30-цветная подсветка интерьера и аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками.

К концу осени Volkswagen, наверное, выведет на рынок более скромную модификацию 300TSI с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил. Цены, безусловно, будут ниже, ориентир – 23 тысячи долларов.

Volkswagen начал продажи нового Passat: названы цены на флагманский седан

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Volkswagen Автомобильный рынок
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