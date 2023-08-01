В Волынской области от коклюша умер 2-месячный ребенок
В Луцком районе Волынской области в июле от осложнения коклюша умер 2-месячный ребенок. В области в этом году наблюдается рост заболеваемости коклюшем, хотя в 2022 году это заболевание совсем не регистрировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Ребенок был не привит против этой болезни по возрасту.
"Вероятно, инфицирование произошло от старших детей в семье, которые также не привиты в связи с отказами родителей", - предполагают специалисты.
Как отметили в Центре, в области в этом году наблюдается рост заболеваемости коклюшем. Так, за 6 месяцев 2023 года зарегистрировано 66 случаев заболевания, из них 64 - среди детей.
"40% заболевших не имели никакой прививки против коклюша. В прошлом году данное заболевание не регистрировалось", - добавили в Волынском центре Минздрава.
Коклюш: что известно о болезни?
Коклюш - крайне заразное заболевание дыхательных путей. Наиболее характерным признаком коклюша является затяжной кашель. Болезнь легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Многие дети, инфицированные коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев. У младенцев коклюш может проявляться апноэ (временным прекращением дыхательных движений), поэтому для новорожденных детей особенно важно находиться в привитой среде.
Приблизительно у каждого десятого ребенка, заболевшего коклюшем, развивается воспаление легких, у каждого 50-го возникают судороги (у 3% младенцев). В 1 на 250 случаев (у 1% младенцев) поражается головной мозг (энцефалопатия). Коклюш и его осложнения могут привести к смерти ребенка. Пик смертности от коклюша приходится на возраст до 1 года.
Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования: умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У привитых детей риск заболеть в 4-6 раз ниже.
Поэтому одним из наиболее эффективных методов профилактики коклюша и его осложнений является вакцинация. Прививка против коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцины закупаются за государственный счет, так что прививать ребенка можно безвозмездно в медицинском учреждении. Нужно только обратиться к своему семейному врачу.
Схема прививки
- первая доза - 2 месяца;
- вторая доза - 4 месяца;
- третья доза - 6 месяцев;
- четвертая доза - 18 месяцев.
Для вакцинации против коклюша могут использоваться вакцины как с ацеллюлярным (АаКДП), так и с цельноклеточным (АКДП) коклюшным компонентом. Оба типа вакцин формируют у привитых детей стойкий иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка.
Как сообщалось, в 2019 году в Ровенской области от коклюша умер младенец. Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти. Диагноз был подтвержден лабораторно.
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