На Волыни появился новый город: этого ждали более 80 лет

Один из поселков на Волыни получил статус города. Местные жители стремились к этому с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко .

Верховная Рада приняла постановление №12304 о предоставлении поселку Олыка на Волыни статуса города. Соответствующее решение 17 апреля поддержали 255 народных депутатов.

Председатель Олицкой громады Александр Приндецкий отметил в комментарии "Суспільному", что изменение статуса будет способствовать развитию населенного пункта. По его словам, сейчас в Олыке проживает 3750 человек.

Почему Олыка стремилась стать городом

Исторически Олыка имела статус города до 1939 года, но он был утрачен в советский период. Осенью 2023-го жители решили вернуть историческую справедливость. Поселковый совет поддержал инициативу, а в декабре - Волынский областной совет одобрил соответствующее обращение в парламент.

Несмотря на то, что население Олыки не соответствует действующим критериям для городов (более 10 тысяч жителей), населенному пункту удалось изменить статус благодаря историческому значению.

Олыка - не единственная на Волыни, которая стремится стать городом. По данным Ассоциации городов Украины, в регионе есть еще несколько поселков, которые выражают аналогичные намерения.