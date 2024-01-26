На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря
Правоохранители обнаружили в Волынской области в Ковельском районе подпольный цех по обработке янтаря. Были изъяты более 120 килограммов обработанных и необработанных камней, готовые изделия из них, черновые записи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
Незаконная "янтарная схема" была обнаружена Межведомственной группой в составе оперативников Волынского пограничного отряда и следователей Нацполиции, при силовой поддержке специального подразделения Госпогранслужбы ДОЗОР.
В отношении граждан, занимавшихся незаконной добычей, переработкой и сбытом янтаря, в том числе за границу, было начато уголовное производство по ст. 240-1 УК Украины.
Обыски в рамках дела проводились у жителей Волынской и Ровенской областей.
Как рассказали в пограничной службе, все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.
Добыча янтаря
В Украине введен упрощенный порядок приобретения специальных разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Несмотря на это, некоторые злоумышленники продолжают свою деятельность вне закона.
В полиции отмечают, что в погоне за наживой "черные копатели" уничтожают лесные насаждения, на восстановление которых уйдет не один десяток лет.
Напомним, ранее в декабре 2023 года на блокпосте в Старосельской территориальной общине Ровенской области полицейский обнаружил в автомобиле мешки с почти 300 кг янтаря.
А перед этим в Ровенской области правоохранители разоблачили группировку, которая промышляла незаконным янтарным бизнесом. Среди фигурантов был депутат одной из объединенных территориальных общин.
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