На Волыни учителя лицея обвинили в развращении учеников
В соцсетях распространяется информация о вероятном развращении детей на Волыни. В частности, учащихся одного из лицеев в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Учителя географии одного из лицеев в Волынской области обвиняют в домогательствах к учащимся. В соцсетях распространяется информация о том, что учитель звал детей к себе в кабинет и посылал учащимся фотографии интимного характера.
Известно, что по обращению учащихся лицея, правоохранительными органами открыто уголовное дело и проводится досудебное расследование. По словам Лубинца, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека в Волынской области Юлия Спас уже посетила с мониторингом это учебное заведение.
"Оказалось, что руководство лицея, которое должно заботиться о безопасности детей во время образовательного процесса, не сочло нужным провести служебное расследование в отношении учителя и принять надлежащие меры реагирования на вероятный факт совершения им действий сексуального характера в отношении учащихся", - сообщил обмудсман.
Кроме того, учителя этого учебного заведения до сих пор не отстранили от работы. Вместо этого его отправили в отпуск без сохранения заработной платы до конца учебного семестра.
По словам психолога лицея, один из учеников, вероятно пострадавший, подвергался буллингу от других детей. В частности, ребенок неоднократно обращался за помощью в учебное заведение. Однако все обращения остались без должного реагирования лицея.
Ранее мы писали, что в Черкассах ГБР задержало прокурора по подозрению в развращении детей. По этому факту Офис Генерального прокурора 7 октября начал досудебное расследование.