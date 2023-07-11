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Волейбольный "Прометей" подписал двукратную чемпионку мира

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Слобожанское, Вторник 11 июля 2023 11:00
Волейбольный "Прометей" подписал двукратную чемпионку мира Фото: Бояна Миленкович в цветах сборной Сербии (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" оформил громкий трансфер. Ряды отечественного волейбольного гранда пополнила доигрывщица Бояна Миленкович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летняя сербка сменила чемпионат Румынии на украинский коллектив. За ее плечами также выступления в родном первенстве, а также в национальных соревнованиях Италии, Казахстана и Польши.

Миленкович перешла в "Прометей" после завоевания чемпионского титула с "Альба Блажем". За румынский клуб она отыграла три сезона. В коллекции трофеев этого периода – "серебро" сезона 2020/21 и титул лучшей доигровщицы чемпионата в тот же сезон. Кроме того, балканка стала серебряным призером Кубка ЕКВ.

Ранее Миленкович становилась чемпионкой Польши с "Хемиком", завоеваывала призовые места с усть-каменогорским "Алтаем" и белградской "Црвеной Звездой", побеждала в Кубке Казахстана. Наибольшие достижения сербки связаны с национальной командой. Она – двукратная чемпионка мира (2018, 2022) и Европы (2017, 2019), а также бронзовый призер Олимпиады-2020.

В сезоне 2022/23 "Прометей" соревновался в чешской Экстралиге, но снялся с турнира. В то же время резерв слобожанок завоевал титул в отечественной Суперлиге. В Лиге чемпионов украинский гранд завершил выступления после группового этапа.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале женской Золотой Евролиги-2023.

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