Волейбольная сборная Украины пробилась в финал Золотой Евролиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Золотая Евролига-2023, Финал четырех

Хорватия – Украина – 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

На протяжении стартового сета "сине-желтые" постоянно были впереди. Подопечные Угиса Крастиньша на отдельных отрезках партии пытались уйти в отрыв. Впрочем, балканцы каждый раз находили внутренние резервы, чтобы отыграться. Итоговое преимущество украинцев составило всего 2 пункта.

Зато во втором сете сборная Хорватии смогла выровнять положение. Более того, хозяева перехватили инициативу. Когда же в середине партии счет снова стал равным (14:14), хорваты взвинтили темп и сумели довести сет до уверенной победы.

Далее на площадке начались качели. В течение третьей партии лидер несколько раз менялся, но теперь финальный отрезок лучше удался сборной Украины. Ребята Крастиньша повторили подвиг из предыдущего сета и снова вышли вперед.

Четвертый же обернулся для хозяев полным фиаско. "Сине-желтые" просто смяли балканцев, привезя сопернику на финише 13 очков преимущества. Самым результативным в матче стал диагональный Василий Тупчий (18 мячей).

Итак, сборная Украины пробилась в третий в истории финал Золотой Евролиги. Соперником ребят Крастиньша в борьбе за трофей станет Турция. Именно туркам украинские волейболисты проиграли решающий матч в 2021-м, а вот в 2017 году одолели македонцев.