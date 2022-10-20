Военное положение сравнят с пандемией. Пропагандисты России получили новую методичку

Российские пропагандисты получили новые методички для успокоения населения. Военное положение будут сравнивать с пандемией коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza .

После подписания вчерашнего указа пропагандисты получили очередную методичку от Кремля о том, как нужно рассказывать зрителям и читателям о введении военного положения.

"Рекомендации" начинаются с ключевого указания: "Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не изменилось!". Для подтверждения тезиса пропагандисты должны рассказать о том, что военное положение объявлено в четырех временно оккупированных территориях Украины, где оно было введен до аннексии.

Ограничения, которые были введены в приграничных регионах России, необходимо объяснять якобы "заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Также администрация главы Кремля Владимира Путина "советует" пропагандистам проводить параллель между военным положением и борьбой с пандемией коронавируса. Как и прежде, российские губернаторы получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь, согласно методике, пропагандисты будут делать акцент на том, что чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Последнее будет оправдываться якобы "сокращением бюрократии".

Пропагандисты, как и Путин, регулярно рассказывают о том, как Россия вроде бы эффективно преодолела пандемию.

"И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас лучше. Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности (в России, – ред.) оказалась просто несравнимо выше, чем у европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", - заявлял ранее Путин.

Как и ранее утверждало издание, Россия провалила кампанию по вакцинации и отказалась вводить ограничения, чтобы сгладить большую часть волн, в результате чего в стране был зафиксирован один из самых высоких уровней смертности.