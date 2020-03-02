Військова операція в Сирії і зростання числа заражених коронавірусом в Італії: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Туреччина оголосила про військову операцію в Сирії, Разумков уточнив порядок денний позачергового засідання Ради, в Італії суттєво зросла кількість випадків зараження коронавірусом. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 29 лютого - 1 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Разумков уточнив порядок денний позачергового засідання Ради

Під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових та антикорупційних органів. Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, зараз парламент розглядає законопроект про землю і до закінчення не має права займатися іншими питаннями.

Єрмак обговорив обмін полоненими з куратором українського напрямку Кремля

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з заступником керівника Адміністрації російського президента Дмитром Козаком та обговорив наступний обмін полоненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОП.

Так, під час зустрічі сторони обговорили наступний обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", про який було домовлено під час нормандської зустрічі у Парижі в грудні 2019 року.

Зазначається, що керівник ОП заявив про намір провести наступний обмін полоненими вже в березні цього року.

Рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі, повернулися в Україну

Українські рибалки, яких 15 лютого 2020 року затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Російської Федерації, повернулись на материкову Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Тактична катерна група Морської охорони забезпечила супровід плавзасобу до порту Бердянськ, де наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.

Туреччина оголосила про військову операцію в Сирії

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар сьогодні, 1 березня, оголосив про проведення військової операції в Сирії під назвою "Щит весни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

За словами глави оборонного відомства, військова операція "Щит весни" була розпочата у відповідь на удар сирійських урядових сил по військовослужбовцям Збройних сил Туреччини у провінції Ідліб.

В Італії підтверджено майже 1,7 тисячі випадків зараження коронавірусом

В Італії число тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 продовжує збільшуватися і за станом на вечір неділі, 1 березня, становить 1694 людини. Про повідомив журналістам глава служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає Reuters.

Він повідомив, що лікування проходять 1577 чоловік. Крім того, 83 пацієнта вже одужали, а 34 - померли.

Італія на даний момент є головним осередком коронавірусу в Європі.

США оголосили про повне виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американський військових з Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP у Twitter.

Так, повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців.

На Україну насувається сильний шторм: карта прогнозу погоди

Погода в Україні 2 березня буде дощовою і вітряною. Синоптики попередили про наближення шторму. Повідомляється, що постраждає вся західна і центральна частина України. Потужність шквалів буде досягати 25-30 м/с в деяких регіонах. При цьому очікуються потужні зливи у західних областях.