Водителям грузовиков напомнили о важном правиле, которое убережет жизнь и кошелек

Перед началом движения водители грузовиков обязаны проверить надежность расположения и крепления груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Соблюдать ПДД чрезвычайно важно, ведь любое нарушение порядка перевозки грузов может повлечь опасные или трагические последствия", - подытожили правоохранители.

Кроме того, водителям напомнили, что перевозка груза разрешается при условии :

"К счастью, никто не пострадал. Мы пообщались с водителем и выяснили, что мужчина не проверил надежность креплений, поэтому во время движения его груз повредил борта прицепа и упал на дорогу", - рассказали в патрульной полиции.

Груз, который упал, на проезжей части дороги (фото: facebook.com/kyivpatrol)

В качестве примера нарушения правоохранители привели ситуацию, когда водитель грузовика МАСК СХ 613 допустил падение груза на проезжую часть в Днепровском районе столицы.

В Патрульной полиции Киева рассказали, что водители грузовиков должны:

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине изменили важное правило относительно водительских удостоверений.

Речь идет о том, что водителям, имеющим права с открытой категорией В, в условиях военного положения разрешили садиться за руль некоторых грузовиков (ввиду необходимости оперативно снабжать военных, а также тыл).

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