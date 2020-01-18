Водіїв попереджають про ожеледь на дорогах у кількох областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому у більшості областей покриття на дорогах сухе

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор" попереджає водіїв про ожеледь на дорогах у кількох областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що у більшості областей покриття на дорогах держзначення сухе.

"18.01.2020р. місцями тумани у більшості східних, ряду північних та центральних областей. Середня температура повітря -5+1°С. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Дніпропетровській, Донецькій, Рівненській, Херсонській областях", - зазначається у повідомленні.

В "Укравтодорі" інформують, що на перевальних ділянках доріг без опадів, стан покриття в основному сухий, на Вишківському перевалі місцями засніженей.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 234 одиниць техніки та 282 робітників", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледиця у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як писало РБК-Україна раніше, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погану видимість на дорогах через туман.

Додамо також, у суботу жителів Києва закликали мінімізувати використання особистого транспорту для зниження забруднення повітря через смог.