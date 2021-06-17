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Водій-антирекордсмен: у Запоріжжі чоловік отримав понад 100 адмінматеріалів за рік

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Запоріжжя, Четвер 17 червня 2021 14:49
Водій-антирекордсмен: у Запоріжжі чоловік отримав понад 100 адмінматеріалів за рік Фото: у Запоріжжі чоловік отримав понад 100 адмінматеріалів за рік (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі 30-річний водій встановив антирекорд. За нетверезе водіння та без прав чоловік отримав 109 адміністративних матеріалів протягом року.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Запорізької області.

За інформацією відомства, місцеві патрульні склали на водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи та винесли 55 постанов.

"Із травня 2020 року до червня 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що за перший випадок водіння напідпитку на водіїв чекає штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права водіння на один рік

Крім того, за повторне порушення - штраф 34 тисяч гривень і позбавлення прав на три роки.

Щобільше, за третє порушення штраф становить 51 тисячу гривень і позбавлення права керувати автомобілем на 10 років.

Додамо, що у Міністерстві внутрішніх справ розробляють новий законопроект, який дозволить самостійно фіксувати порушення ПДР інших водіїв.

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