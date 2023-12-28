В водах Севастополя обнаружили неизвестное затонувшее судно

У побережья Севастополя в районе 35-й Береговой батареи было обнаружено затонувшее судно. Его происхождение пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

Как отмечает издание, о находке сообщила местная пловчиха, которая на днях выполняла погружение в воду у берегов Севастополя.

В сообщении говорится о том, что судно было обнаружено в середине декабря после того, как сильный шторм на Крымском полуострове 26-27 ноября изменил подводный ландшафт в прибрежной зоне.

"Я просто нырнула посмотреть, что интересного может быть на дне, и тут спустя какое-то время поняла, что внизу не камень, а что-то рукотворное", - утверждает пловчиха.

Как пишет издание, металлический корпус судна говорит о его относительной современности.

"Однако каких-либо опознавательных знаков, которые смогли раскрыть историю судна, на нем рассмотреть не удалось", - объясняют в сообщении.