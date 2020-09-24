Vodafone запускає "Розумний облік водопостачання" в комерцію

Фото: Vodafone (прес-служба)

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна" запустив з 24 вересня в комерційну експлуатацію послугу "Розумний облік водопостачання" на базі власної мережі NB-IoT.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Розумний облік водопостачання - це комплексне рішення, яке дозволяє автоматизувати збір та облік даних про використання водних ресурсів. Vodafone пропонує клієнтам - ОСББ, ЖЕКам, комунальним підприємствам – інноваційне для України рішення обліку води на рівні багатоквартирного будинку.", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в компанії, зараз в Україні облік води здійснюється переважно в ручному режимі. Такий збір пов'язаний з низкою проблем.

"Так, дані вручну вносять в журнал обліку, а потім вручну переносять в системи, де нараховуються платежі. А отже точність даних залежить від людського фактора. Ще одне складне завдання - зняти показники практично одночасно - в останні дні звітного періоду. Щоб охопити всі вузли обліку, комунальники змушені збільшувати кількість персоналу, який не використовується ефективно решту часу", - повідомляють в компанії.

Крім цього, за даними "Vodafone Україна" окрім відсутності точних даних, неефективних тимчасових і грошових витрат, комунальники часто стикаються з неможливістю потрапити в підвальне приміщення, де знаходяться будинкові лічильники.

"Розумний облік водопостачання" допомагає уникнути цих проблем шляхом: автоматизації збору та обліку даних, а також виключення людського фактора; роботи з даними через web-інтерфейс; можливості налаштовувати періодичність збору даних та систему оповіщень під свої потреби.

Крім того, послуга дозволяє окупити витрати на обладнання за період від дев'яти місяців, в залежності від кількості підключених вузлів обліку, а також забезпечити автономність роботи обладнання телеметрії - термін роботи модему з технологією NB-IoT для автоматичного збору та передачі даних з лічильників становить 10 років.

"Комерційному запуску послуги передували численні тести користувацького обладнання та мережі, а також пілотні проекти з водоканалами. Це дало можливість сформувати найбільш доцільний для комунальників функціонал, що показаний в налаштуваннях інтерфейсу", - підкреслюють в "Vodafone Україна".

Функціонал послуги дозволяє настроїти автоматичний збір і зберігання даних; керувати даними для комерційного і технологічного обліку ресурсів; проводити аналітику та планування; отримувати дані про навантаження на насосну станцію; отримувати тривожні сповіщення, а також вивантажувати дані в доступних форматах і через АРІ.

Вартість послуги "Розумний облік водопостачання" не є статичною і залежить від таких факторів, як тип обладнання, з яким працює клієнт, інфраструктура мережі, кількість точок телеметрії. З’ясувати деталі та залишити заявку на підключення можна за посиланням.

Оператор також підкреслює, що пристрої, підключені до NB-IoT мережі, можуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання може отримати стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад, в підвалах і шахтах ліфтів.

Розгортання технології NB-ІоТ здійснюється на базі мережі LTE, для користувачів і партнерів означає високий стандарт безпеки - шифрування і аутентифікацію на базі sim-карти, недоступні в таких технологіях як, наприклад, LoRa.

Технологія NB-ІоТ також дозволяє оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до 10 років. При цьому, ємність мережі значно вище, ніж у голосовий мережі, при необхідності є можливість масштабування.

Нагадаємо, на початку вересня "Vodafone Україна" відзвітував про успішне проведення пілотного IoT-проекту "Розумний облік" (Smart Metering) спільно з водоканалами у двох містах України.

У лютому поточного року "Vodafone Україна" запустив послугу пакетного управління loT SIM-картами.

У січні 2020 року "Vodafone Україна" запустив у комерційну експлуатацію власну NB-ІоТ мережу (мережа для інтернету речей) на частоті 1800 МГц.

У грудні 2018 року міжнародна Vodafone Group і мобільний оператор Vodafone Україна" підписали договір про використання глобальної IoT платформи Vodafone в Україні.