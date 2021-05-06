Vodafone "розігнав" тестову 4G-мережу до рекордної швидкості

"Vodafone Україна" спільно з компанією Nokia, і за погодженням з НКРЗІ, провели заміри швидкостей на новому обладнанні AirScale від Nokia, що готове до роботи з технологією 5G.

Зокрема технічними фахівцями Vodafone були протестовані:

використання частотного ресурсу 2100 МГц для технології LTE, на поточний момент на зазначених частотах дозволена тільки технологія 3G (UMTS);

агрегація 3 каналів у технології LTE тестового діапазону 2100 МГц з діапазонами 2600 та 1800 МГц, які наразі вже знаходяться в комерційному використанні.

За результатами тестів на комерційній базовій станції, розташованій на технологічному майданчику оператора, вдалося отримати пікову швидкість 733 Мбіт/с.

Зазначається також, що під час проведення замірів показники не опускалися нижче 500 Мбіт/с, що так само є хорошим результатом.

Проведене тестування показало, що потенціал технології LTE не тільки в освоєнні нових діапазонів частот, але й у використанні вже наявних частотних ресурсів мобільних операторів. Саме тому, впровадження технологічної нейтральності спектру є ключовим етапом розвитку телеком індустрії в Україні.

"Обладнання Airscale від Nokia підтримує будь-які варіанти агрегації трьох та більше каналів для технології 4G, що дозволяє абонентам отримувати високі швидкості, а компанії Vodаfone Україна - максимально ефективно використовувати весь наявний частотний ресурс. Технологічна нейтральність має стати наступним кроком у відповідь на постійно зростаючі обсяги передачі інформації і саме оператор має вирішувати, яку технологію доцільно використовувати для забезпечення потреб своїх абонентів. Лінійка обладнання Airscale забезпечить компанії Vodаfone Україна повну свободу дій щодо запуску сервісів на базі будь-яких дозволених (2G, 3G, 4G) та майбутніх технологій (5G)", - відзначив Євген Баличев, генеральний директор компанії Nokia Україна.