Vodafone обновил приложение для Android и IOS

Vodafone обновил свое приложение самообслуживания My Vodafone для Android и IOS. Он стал быстрее и проще в использовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Новая версия втрое быстрее и на 41% легче предыдущей.

Разработчики собрали всю важную информацию для абонента на главном экране: статус пакетных услуг, баланс, возможность проверки подключенных услуг и расходов.

В обновленном My Vodafone улучшили логику пользования функциями, раньше, чтобы узнать тариф, необходимо было сделать 4 клика, теперь только один.

Также появились новые функции: теперь пользователи смогут сравнить тарифы, чтобы выбрать оптимальный или воспользоваться интерактивным помощником.

При каждом входе My Vodafone происходит автоматическая проверка по номеру, что позволяет проанализировать возможность улучшения текущего тарифного плана, ознакомиться с новыми услугами и воспользоваться накопленными бонусами.

Список новых "фич", работающих даже при отсутствии интернета:

Отображение последней актуальной информации.

Все данные, отображаемые приложением, сохраняются в локальной базе данных. Этот подход позволяет отобразить последние актуальные данные в приложении, при невозможности получить обновления. Как только интернет соединение стабилизируется – данные обновляются автоматически. Уведомление о ручном обновлении данных.

Если Интернет-соединение не позволяет получить информацию в любом разделе, пользователь увидит сообщение об ошибке загрузки данных и кнопку с возможностью запросить данные собственноручно. Такая реализация позволяет не блокировать возможность совершить другие операции. Информация об отсутствии интернета в приложении.

Приложение всегда реагирует на изменение интернет-соединения смартфона и сообщает об его отсутствии пользователю посредством сообщения. Локальные пушные сообщения.

Эти сообщения создаются по расписанию и даже если у пользователя в настоящее время интернет соединение отсутствует, он все равно получит сообщение. Например, напоминание о том, что какая-то услуга закончится на следующий день.

Работа над обновлением приложения продолжалась в течение года. Все изменения в приложении созданы с учетом поведения пользователей My Vodafone.