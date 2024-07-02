VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО VODA UA Екатерины Садовой.

"Отныне продукция бренда доступна во всех пристанционных магазинах сети АЗС KLO в Киеве и области", – отметила глава компании.

Напомним, VODA UA – украинский бренд питьевой воды, добываемой в горных водозаборах и источниках регионов Карпат на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Вода не подлежит никакому химическому воздействию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.