VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве
Фото: VODA UA начала сотрудничество с одной из крупнейших сетей АЗС в Киеве (пресс-служба компании)
Бренд столовой воды VODA UA начал сотрудничество с сетью АЗК KLO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО VODA UA Екатерины Садовой.
"Отныне продукция бренда доступна во всех пристанционных магазинах сети АЗС KLO в Киеве и области", – отметила глава компании.
Напомним, VODA UA – украинский бренд питьевой воды, добываемой в горных водозаборах и источниках регионов Карпат на высоте более 1000 метров над уровнем моря.
Вода не подлежит никакому химическому воздействию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.
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