Внутренне перемещенные лица - наиболее активные покупатели строительных материалов, - исследование

В прошлом году украинцы начали покупать меньше строительных материалов для проведения ремонтов своих домов. Исключение - переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения и которые сейчас уже вернулись в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя результаты исследования потребительских настроений украинцев в 2024 году, проведенного Deloitte Ukraine.

Сейчас эта категория покупателей стройматериалов покупает их вдвое чаще среднестатистического украинца.

Так, покупке строительных материалов и товаров для ремонта в офлайн-магазинах предпочитают 58% украинцев, а онлайн-магазинам - 36% украинцев. Средний чек на одну покупку составляет 2326 грн, что на 22% больше, чем в прошлом году (1905 грн). В то же время, обустройством дома начали заниматься менее активно: доля таких покупок упала на 6% по сравнению с 2023 годом.

Так, половина опрошенных Deloitte украинцев отметила, что частота приобретения строительных материалов, товаров для ремонта, строительства и DIY изменилась, если сравнить с 2023 годом. В частности, 50% заявили, что реже покупают в офлайн-магазинах, а 46% - онлайн.

В то же время, в северном регионе страны наблюдается рост как офлайн покупок (69% против 63% в 2023 году), так и онлайн покупок (43% против 31% в 2023 году). Этот регион оказался единственным с положительной динамикой, если сравнить с прошлым годом. А вот в центральном регионе наблюдается наибольшее падение покупательской активности при приобретении строительных материалов и товаров для дома. Офлайн-покупка снизилась на 18% (с 70% в 2023 году до 52% в 2024 году), а онлайн-покупка - на 13% (с 38% в 2023 году до 25% в 2024 году).

"Среди украинцев, которые изменили свое место жительства после 24 февраля 2022 года, больше всего в строительных материалах и товарах для ремонта нуждаются внутренне перемещенные лица, которые вернулись - 79%, и этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Более того, они покупают вдвое чаще среднестатистического украинца. Соответственно переселенцы, которые еще не вернулись, покупают почти втрое реже", - привела данные Шуляк.

Она напомнила, что средства на приобретение стройматериалов для ремонта домов, которые были повреждены в результате боевых действий или обстрелов, с мая 2023 года можно получить по программе "єВідновлення". Общая сумма согласованных выплат в этой категории по состоянию на начало марта этого года составляет более 9 млрд гривен, а более 4 млрд гривен из этих средств украинцы уже потратили.

""4,4% транзакций - это приобретение лесо- и строительных материалов. Средний чек - чуть более 9 тысяч гривен. 10,1% транзакций - это розничная продажа стекла, краски, обоев. Средний чек здесь выше - 25,4 тысячи гривен. 9,1% транзакций - оплата работы генподрядчиков жилищного и торгового строительства. Средний чек в этой категории - 43,1 тысячи гривен", - сообщила Елена Шуляк.

По ее словам, граждане, которые получают выплаты по программе "єВідновлення" на ремонт поврежденных домов, могут самостоятельно выбирать как продавца строительных материалов для ремонта, так и компанию-подрядчика для этого. Впрочем, выбирать можно только из перечня предпринимателей, которые зарегистрировались для этого в программе.

"Ни государство, ни орган местного самоуправления, ни представитель комиссии не имеет права указывать, где покупать строительные материалы или у кого заказывать строительные работы. Любая монополия, любая попытка указать гражданину, в каком магазине покупать стройматериалы, - это коррупция. Поэтому в программе "єВідновлення" на сегодня работают тысячи предприятий, которые связаны со строительной сферой и которые хотят работать с ней", - пояснила нардеп.

Для таких компаний алгоритм участия довольно прост - компания регистрируется в программе, система ее проверяет по соответствующим статистическим реестрам. Это необходимый шаг, чтобы убедиться, что компания действительно занимается строительными работами или стройматериалами, то есть, у нее есть соответствующий КВЭД, где это прописано.

"Мы понимаем, что при выборе подрядчика могут быть злоупотребления, в результате которых люди останутся без ничего. Поэтому все физические лица-предприниматели, которые хотят участвовать в "єВідновлення" и которые работают в этой сфере, все юридические лица независимо от формы собственности, они это делают. Выбрать компанию, которой нет в списке, нельзя, однако перечень предложенных компаний, повторюсь, сейчас очень широкий - это тысячи предприятий", - резюмировала Елена Шуляк.