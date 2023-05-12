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Ночью россияне обстреляли Краматорск: есть попадание у школы и в жилой сектор

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Краматорск, Пятница 12 мая 2023 09:30
Ночью россияне обстреляли Краматорск: есть попадание у школы и в жилой сектор Фото: оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 12 мая (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в пятницу, 12 мая, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Город враг атаковал ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли удар по Краматорской общине - попали в район школы в Краматорске и в жилищный сектор в Ясногорке (поселок в пределах Краматорска, - ред.)", - рассказал он.

По словам главы региона, есть повреждения, но без пострадавших.

Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 12 мая (t.me/kramatorsk_rada)

Кроме того, по данным Кириленко:

  • Угледар: враг нанес 2 ракетных удара, 1 удар дронами-камикадзе и совершил 32 артобстрела;
  • Новоукраинка: разрушены 4 дома;
  • Авдеевка: россияне выпустили три ракеты;
  • обстреляли из артиллерии Курахово;
  • в Лиманской общине разрушен дом в Диброве, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного.

Напомним, 11 мая российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. В результате ракетного удара частный дом полностью разрушен. Погибла женщина.

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