Ночью россияне обстреляли Краматорск: есть попадание у школы и в жилой сектор

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли удар по Краматорской общине - попали в район школы в Краматорске и в жилищный сектор в Ясногорке (поселок в пределах Краматорска, - ред.)", - рассказал он.

По словам главы региона, есть повреждения, но без пострадавших.

Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области 12 мая (t.me/kramatorsk_rada)

Кроме того, по данным Кириленко: