ВМС США провели випробування балістичної ракети

Ілюстративне фото (navy.mil)

Trident II - це єдина ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, у ВМС США і Великобританії

Військово-морські сили США провели випробування балістичної ракети Trident II без бойової частини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС.

Запуск був проведений зі стратегічного підводного човна USS Maine класу "Огайо" в районі узбережжя Сан-Дієго (штат Каліфорнія) і став 178-м з моменту, коли ці ракети були поставлені на озброєння в 1989 році.

Випробування покликане перевірити стан ракети і зібрати додаткові дані про надійність, точність і характеристики стратегічних ядерних сил.

Зазначимо, що Trident II - це єдина ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, у військово-морських силах США і Великої Британії. Спочатку їх планувалося зняти з озброєння в 2024 році, проте термін їхньої служби був продовжений до 2040-х років.

Нагадаємо, презиент США Дональд Трамп заявив, що у відсутність договорів про контроль над наступальними озброєннями з Росією і Китаєм США будуть створювати найпотужніші" ядерні сили в світі.

Раніше Міністерство оборони США заявило про оснащення балістичних ракет підводних човнів атомного ракетного базування (ПЛАРБ) новими ядерними боєголовками малої потужності.

У рамках нової ядерної стратегії США від 2018 року Міноборони США було запропоновано модифікувати невелику кількість боєголовок балістичних ракет на підводних човнах у зв'язку з висновком про те, що такі потенційні супротивники, як Росія, вважають, що застосування ядерної зброї малої потужності (тактичного) може дати їм перевагу над США і їхніми союзниками та партнерами.