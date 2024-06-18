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В ВМС рассказали, почему российские подводные лодки постоянно находятся в Черном море

Вторник 18 июня 2024 20:23
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В ВМС рассказали, почему российские подводные лодки постоянно находятся в Черном море Архивное фото: российские подлодки постоянно находятся в Черном море (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В Силах обороны Украины фиксируют тенденцию, что российские подводные лодки на постоянной основе находятся в Черном море. И это не зависит от того, является ли судно ракетоносителем или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

"Фактически, вы видите, что эта ситуация, она, так сказать, сейчас зафиксирована. И фактически просматривается такая тенденция, что в Черном море присутствуют постоянно подводные лодки", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Азово-Черноморском регионе, а конкретно в Черном море, остается 4 подводные лодки, 3 из которых являются носителями крылатых ракет, а 1 из которых в последнее время не выходит в море.

Военный предположил, что россияне таким образом пытаются патрулировать Черное море насколько это возможно. При этом надводные корабли они не решаются выводы в море.

Однако Плетенчук подчеркнул, что основным средством патрулирования является российская авиация и беспилотники.

Обстановка в Черном и Азовском морях

Ранее Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявляли, что в Черном и Азовском морях фиксируется пребывание четырех кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Позже Плетенчук сообщил, что ударная группировка кораблей РФ проводит обучение в Азовском море.

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