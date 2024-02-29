Летом 6 станций "синей" ветви снова будут работать в обычном режиме, - Кличко

Работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Уже летом движение метро на Теремки должно быть возобновлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом. При ремонте участка метро людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте. Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз", - отметил Виталий Кличко.

Он также опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.

"Это ложь, которую умышленно распространяют! Распространяют, чтобы взбудоражить людей. И это опасная тенденция. Ибо, когда врали о якобы закрытых станциях на синей ветке - в то время, как они работали как укрытие, - люди не ходили в них как в укрытие. Речь идет о безопасности людей", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева рассказал и о мостовых сооружениях, которые находятся в ограниченно трудоспособном и нетрудоспособном состоянии и требуют особого внимания.

Кличко отметил, что специалисты предприятия "Киевавтодоргород" ведут постоянный мониторинг их технического состояния, как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом. А также при необходимости производят ремонтные работы.

В ближайшее время планируют приступить к ремонту городов Метро. Ремонтные работы будут продолжаться в течение года. Движение по мосту полностью перекрывать не будут, только частично.