У влади нема стратегії виходу з кризи, - Порошенко

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Своєю чергою, Порошенко пропонує запровадити в чотирьохмісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку

Запропонований урядом секвестр бюджету є результатом некомпетентної роботи Кабінету міністрів, які "спустили" за вітром економіку з майже 5%-им зростанням за лічені місяці. Про це з трибуни Верховної ради заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП. Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру латають не коштом силовиків, яким навіть додають грошей. А руйнують "Нову українську школу", систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію, як одну з найуспішніших реформ нашої команди", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що "Європейській солідарності" вдалося частково переконати уряд про відновлення коштів для місцевого самоврядування та гуманітарної сфери. Однак стратегії виходу з кризи у Зеленського як не було, так і немає, вважає Порошенко.

"Кошти на підтримку пенсіонерів і безробітних підуть не в ручне управління Кабміну, а напряму до відповідних фондів. Але в документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки та країни. Як від вірусу, так і від економічної кризи. У більшості закінчуються гроші, заощадити нема на чому, а роботи немає", - додає Порошенко.

Своєю чергою, він пропонує запровадити в чотирьохмісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку на харчування - так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню.

"Волонтери й меценати взялися забезпечувати медиків захисними костюмами, масками. Але вимагаємо і від держави нарешті застрахувати медперсонал. Як ми це зробили стосовно військових у 2014-му році. І аптеки хоча б масками забезпечте, які ви вивезли за кордон ще на початку коронавірусу. Вже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським. Провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету. Врятувати країну від дефолту", - закликав Порошенко.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада України прийняла за основу і в цілому доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна раніше, позаминулого понеділка парламентарії відправили на доопрацювання в профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.