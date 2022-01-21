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Влада США ввела вимогу про повну вакцинацію для прибуваючих з 22 січня

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США, П'ятниця 21 січня 2022 04:57
Влада США ввела вимогу про повну вакцинацію для прибуваючих з 22 січня Фото: влада США ввела вимогу про повну вакцинацію для прибуваючих з 22 січня (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США оголосило в четвер, що вимагатиме від усіх іноземних громадян, які перетинають кордон, повної вакцинації від COVID-19. Включаючи тих, хто в'їжджає в країну за потребою, а не з метою туризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужба відомства.

Згідно із заявою, обмеження будуть поширюватися на всіх осіб, які не є громадянами США, незалежно від причини в'їзду в країну, включаючи тих, чиї поїздки викликані необхідністю.

До осіб з посвідкою на проживання правило не відноситься. Нова вимога спрямована на те, щоб знизити навантаження на сферу охорони здоров'я країни, а також сприяти транскордонній торгівлі та подорожам.

"Починаючи з 22 січня 2022 року МВБ вимагатиме від осіб, які не є громадянами США і бажають в'їхати в Сполучені Штати через сухопутні прикордонні пункти і поромні термінали на кордонах з Мексикою і Канадою, повної вакцинації проти COVID-19 і надання відповідних доказів", - йдеться в пресрелізі.

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