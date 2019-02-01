Владі потрібен контроль над "UA: Суспільне", - "Батьківщина"

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

У "Батьківщині" обурені рішенням про відсторонення Аласанії

Владі потрібен контроль над "UA: Суспільне" для фальсифікацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Батьківщина".

"З подивом і обуренням дізналися про рішення звільнити з посади керівника Суспільного телебачення Зураба Аласанію, ухвалене напередодні членами Наглядової ради. Це голосування продемонструвало реальну ціну клятв та запевнень чинної влади щодо відданості принципам свободи слова та захисту прав громадян на інформацію. Адже усі ми добре знаємо, що такі рішення в сучасній Україні не ухвалюються без прямих вказівок з адміністрації президента", - йдеться у заяві.

Також у "Батьківщині" наголосили, що Аласанію вирішили звільнити з посади просто під час виборчої кампанії.

"Суспільне телебачення, яке намагалося дотримуватися у своїх новинах певного балансу, і надавало свій ефір журналістам-розслідувачам, давно муляло очі владі. І час від часу Банкова намагалася якимось чином перекрити йому кисень. Але те, що керівника Суспільного вирішили звільнити з посади просто під час виборчої кампанії, демонструє, що влада відкинула будь-який сором чи правила пристойності. Щоб зберегти Порошенка при владі і уникнути відповідальності за скоєне, вона готова перетинати будь-які червоні лінії і не гребувати нічим", - зазначили автори заяви.

При цьому в "Батьківщині" переконані, що незалежно від масштабів фальсифікацій, українські громадяни вже не дадуть спотворити свій вибір.

"Якими б безсоромними не були обман та дискредитація демократичних сил, якими б нахабними не були спроби фальсифікацій, українські громадяни вже не дадуть спотворити свій вибір. Команда Юлії Тимошенко зробить усе, щоб жодний голос не було втрачено. А всі причетні до порушення закону та дезінформації громадян будуть притягнуті до відповідальності", - резюмували у "Батьківщині".