Влада не зацікавлена в розгляді питання про колабораціонізм, - Жорін

Фото: Максим Жорін (прес-служба)

Явище колабораціонізму в Україні є небезпечним, руйнує її та вимагає негайної реакції. Втім, влада взагалі не зацікавлена в розгляді цього питання.

Про це заявив екс-командир полку "Азов", керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін

За його словами, сьогодні є цілі політичні партії, які фінансуються та працюють на ворога, роблячи це абсолютно відкрито.

"Наприклад, той самий Медведчук може спокійно поїхати і домовлятися за вакцину з країною-агрессором. Його дії є нічим іншим як колабораціонізмом", - зазначив він.

На думку Жоріна, одним з методів боротьби з колабораціонізмом є прийняття окремого закону. Першочергова проблема - співпраця з ворогом не тільки на окупованих територіях, а й на підконтрольній Україні території.

"Закон має бути комплексним, тому що проявів колабораціонізму багато - як в політичній, військовій, так і в економічній площині", - сказав керівник штабу Нацкорпусу.

Жорін також додав, що через те, що влада ігнорує проблему, в партії взяли розробку закону на себе. Так, 16 грудня Нацкорпус разом з народними депутатами, ветеранами та представниками громадськості провів круглий стіл, де учасники обговорили деталі закону та сформували робочу групу.

"Найголовніше, щоб ця модель була ефективна. Нас цікавить результат, а саме - захист країни через механізми, які будуть закладені в цей закон", - резюмував Жорін.

Нагадаємо, раніше "Нaцioнaльний кopпус" закликав владу ініціювати розгляд закону про боротьбу з колаборантами. Зокрема, під час aкцій біля Офісу президента 24 серпня і 14 жовтня 2020 року.