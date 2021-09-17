Влада повинна дочекатися рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про олігархів, - нардеп

Чинна редакція законопроекту про олігархів жодним чином не позбавляє їх впливу в Україні. Приймати його в подібному вигляді немає сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Голос" Сергія Рахманіна.

"Якщо Верховна рада прийме в цілому законопроект №5599, не дочекавшись висновків Венеціанської комісії, це завдасть шкоди репутації держави і поставить під сумнів щирість намірів влади очистити політику від корупційного впливу", - заявив Рахманін.

За його словами, попри те, що рекомендації Венеціанської комісії не є обов'язковими до виконання, Раді не варто приймати цей законопроект, поки Європейські конституціоналісти не зроблять свої висновки.

"Смислового навантаження цей законопроект не несе: за досить довільною процедурою неуповноважений орган - РНБО, що суперечить Конституції, визначає коло осіб олігархами і вносить до дивного реєстру. Далі все. Ніяких стягнень, санкцій або обмежень. Яким чином це може змусити олігархів бути законослухняними і відповідальними, про що неодноразово говорив сам президент, я особисто не знаю. Цей законопроект в основному про піар", - підкреслив нардеп.

Він зазначив, що той, хто "хоче боротися з олігархами, робить це, а хто не хоче - придумує дивні законопроекти".

"Це така маленька моральна сатисфакція людям, з якими ти змушений перебувати в одному політичному просторі, на яких не можеш або реально боїшся впливати", - переконаний Рахманін.

Нардеп підкреслив, що закон, у разі його прийняття, нічого не дасть в області очищення країни від корупційного впливу олігархів, адже в "Україні зараз достатньо інструментів для реальної боротьби з олігархами".

"За кількістю різних силових структур ми, напевно, абсолютний чемпіон в Європі: у нас є Офіс генпрокурора, Нацполіція, СБУ, НАБУ, САП, ДБР, АМКУ, БЕБ. Якщо якийсь із цих структур не вистачає повноважень, Верховна рада охоче розгляне можливість їх розширення. Але це має відбуватися в рамках Конституції", - резюмував нардеп.